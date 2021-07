Burenruzie in Zwolle over ‘landjepik’ van een paar centimeter voor de rechter

Hardleerse oud-Wijhenaar draait 2,5 jaar de bak in vanwege handel in harddrugs en wapenbezit

6 juli Een voormalig inwoner van Wijhe is veroordeeld tot dertig maanden cel vanwege handel in harddrugs, bezit van ketamine en medicijnen zonder vergunning en bezit van wapens en munitie. De 36-jarige Wouter J. is zowel in maart 2020 als in maart dit jaar betrapt met verdovende middelen en wapens. De rechtbank in Zwolle gaat ervan uit dat hij beide keren al langere tijd aan het dealen is geweest.