Burenruzies in de regio steeds vaker gesust door bemiddelaar: dringend extra mensen nodig

Burenruzies worden steeds vaker door buurtbemiddelaars opgelost. De afgelopen 5 jaar steeg het aantal meldingen in deze regio met 20 procent. Keerzijde van de medaille: er zijn meer bemiddelaars nodig om wachtlijsten te voorkomen.

De groei wordt vooral veroorzaakt door een stijgend aantal gemeenten dat buurtbemiddeling aanbiedt: inmiddels heeft ruim 80 procent van alle Nederlandse gemeenten buurtbemiddeling in het pakket – vaak via ene welzijnsorganisatie. Gemeenten en woningcorporaties zorgen voor de financiering. In het verspreidingsgebied van de Stentor bieden 25 van de 35 gemeenten buurtbemiddeling aan.

,,Buurtbemiddeling is gratis en werkt bij conflicten tussen buren vaak goed”, zegt Frannie Herder van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). ,,70 procent van de zaken waarin men bemiddelt, wordt opgelost. Dat is mooi, want gemeente, politie en woningcorporaties hebben zo de handen vrij om écht complexe woonoverlastzaken aan te pakken.”

Koploper

Door de grotere zichtbaarheid groeit het aantal meldingen snel. Landelijk in vijf jaar tijd zelfs met 40 procent tot 17.000. In deze regio werden vorig jaar 1530 meldingen van burenruzies gedaan. Apeldoorn is koploper; buren kloppen er het vaakst aan voor hulp. In vijf jaar tijd verdubbelde het aantal meldingen van 123 naar 237.

,,Vaak gaat het over geluidsoverlast”, zegt coördinator Theo Quist van Buurtbemiddeling Apeldoorn. ,,Twee bemiddelaars praten met beide buren en proberen samen tot een oplossing te komen. Onze ervaring is dat als buren hun frustraties uitspreken, er vaak al sprake is van verlichting. Iemand die zich stoort aan geluidsoverlast door de buurman legt daar na een gesprek meestal minder focus op. Het ervaren probleem wordt daardoor kleiner.”