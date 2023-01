Burgemeester Emmen schenkt energietoeslag aan z'n oude cluppie SV Zwolle

Zwolle mikt dit jaar op ruim 100 nieuwe laadpalen (maar dan moet er wel voldoende personeel zijn)

De gemeente Zwolle mikt dit jaar op ruim honderd nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s in de stad. Om dat te halen, moet alles meezitten. In ieder geval wordt 30.000 euro uitgetrokken voor extra personele inzet in 2023.

10 januari