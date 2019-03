Burgemeester Henk Jan Meijer krijgt Zwolse Blauwe Bal

Afgesloten brug in Zwolle zorgt nog steeds voor verwarring

13:20 Mag je met je auto nou wel of niet over de Menistenbrug bij de Turfmarkt in Zwolle? Het mag sinds eind vorig jaar niet meer, is het antwoord. Maar de afgelopen weken mocht het plotseling weer wel. Dat had te maken met werkzaamheden. De situatie zorgt voor verwarring.