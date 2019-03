Burgemeester Meijer naar Eerste Kamer: ‘Indirect kan ik nog steeds iets voor Zwolle betekenen’

Vraag bij het nieuws: Waar viel de meeste neerslag?

10:29 Regen, regen en nog eens regen. Het slechte weer hield eenieder de afgelopen dagen bezig. De boomfeestdag in de gemeente Hellendoorn ging vanwege het slechte weer niet door en bij een basisschool in Ermelo ontstond er zelfs een file van zo’n 350 auto's door de regenritjes van ouders. Hoeveel regen viel er nu precies en waar viel de meeste neerslag in Oost-Nederland?