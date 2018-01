Burgemeester Meijer: Oudejaarsnacht was als gewone zaterdagavond

Thijn is de eerste baby van 2018 in Isala Zwolle

14:11 Thijn van As is de eerste baby die in het nieuwe jaar geboren is in ziekenhuis Isala in Zwolle. Terwijl menig vuurpijl al het luchtruim koos, reden Sander (34) en Betty-Carien (31) van As even na elf uur 's avonds richting het ziekenhuis, waar Thijn om 23 minuten na middernacht geboren werd.