Burgemeester Meijer van Zwolle wordt maandag herbenoemd

video Smeekbede uit Zwolle voor hulp aan grotjon­gens in Thailand

13:35 Een hartenkreet uit Zwolle. Dennis Kramer (9) vraagt in een brief aan Mark Rutte of Nederland kan helpen bij de redding van de jongens die vast zijn komen te zitten in een grot in Thailand. 'Ik dacht Nederland is een deskundig land bij waterbestrijding. Kunt u er misschien iets aan doen?'