Burgemeester Peter Snijders: ‘Ik ben met mijn 53 jaar rijp genoeg om deze stap nu te zetten’

Holthone. Wie in de buurtschap aan de rand van de gemeente Hardenberg een keer goed struikelt, kukelt zo de provincie Drenthe in. Hier, vlakbij de tot ‘Hunebed Highway’ omgedoopte N34, staat het vrijstaande huis van burgemeester Peter Snijders. Geboren in het Drentse Dalen, verankerd rond de provinciegrens. Maar Snijders voelt dat op zijn 53ste de tijd rijp is om verantwoordelijkheid te gaan dragen in een grote stad. Zwolle, welteverstaan.