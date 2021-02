Burgemeester Peter Snijders van Zwolle positief getest op corona

Politie jaagt op straatro­vers in Zwolle: veel tips binnengeko­men

20 februari Op de hoek Oude Wetering en Eerdelaan in Zwolle is vanavond om tien over zeven een jongen beroofd door twee jongeren op een witte scooter. De politie heeft in de omgeving van de straatroof gezocht en riep via Burgernet de bevolking uit te kijken naar de daders.