Burgemeester Snijders en echtgenote herdenken in stilte met kranslegging bij monument in Zwolle

De plechtigheid bij het monument in het Ter Pelkwijkpark is normaal gesproken het decor van de gemeentelijke herdenking, nadat de Stille Omgang door de stad er even voor acht uur eindigt. Het monument is dit jaar aangemeld voor de actie ‘Bloemen voor 4 mei’. Via een Tikkie kunnen mensen in heel Nederland een bedrag doneren voor de aanschaf van boeketten rood-wit-blauwe bloemen die op 75 oorlogsmonumenten in heel Nederland worden gelegd.