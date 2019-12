Burgemeester Snijders over nieuwe schietpartij Zwolle: ‘Dit moet stoppen’

update & videoBurgemeester Peter Snijders noemt de schietpartij gisteravond laat bij een Multicultureel Centrum in de Zwolse wijk Diezerpoort ‘onacceptabel’. Het is de vierde schietpartij in korte tijd. ,,We gaan kijken of meer maatregelen nodig zijn, want dit moet stoppen.”