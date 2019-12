Burgemeester Snijders over nieuwe schietpartij Zwolle: ‘Verontrustend en onacceptabel’

Snijders heeft naar eigen zeggen met verontrusting kennis genomen van het schietincident, schrijft hij in een reactie aan de Stentor. ,,Er is gelukkig niemand gewond geraakt, maar zulke incidenten zijn onacceptabel.” Hij kan inhoudelijk nog niets zeggen over de kogelregen in de Radewijnsstraat. De politie is op dit moment volop bezig met het onderzoek en houdt de burgemeester op de hoogte.