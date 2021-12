Burgemeester Snijders overspoeld door e-mails om buffergebied rondom abortuskliniek Zwolle te verruimen

Burgemeester Snijders heeft in totaal 5890 e-mails ontvangen van burgers om de demonstratievrije zone rondom de abortuskliniek in Zwolle te verruimen. Zwangere vrouwen die zich voor een abortus of advies wenden tot de kliniek worden nog steeds lastig gevallen door anti-abortusdemonstranten. Het Humanistisch Verbond riep burgers op om mee te doen aan de e-mailactie.

Het Humanistisch Verbond is een landelijke actie gestart om burgemeesters die in hun gemeente een abortuskliniek hebben te vragen om de demonstratievrije zone rondom de klinieken te vergroten. Hannah Hamans, woordvoerder van het Humanistisch Verbond: ,,In Arnhem is deze zone al verruimd, maar er zijn nog steeds plaatsen waar de bufferzones te klein zijn.”

In Zwolle is die demonstratieruimte nog te dichtbij de kliniek, vindt het Humanistisch Verbond: ,,We hebben signalen gekregen dat Jezus Leeft nog steeds op ramen van zwangere vrouwen klopt en dat mensen geïntimideerd worden en worden nageroepen. Vrouwen worden vastgepakt en ze krijgen onjuiste informatie. Op het moment dat je abortus overweegt of een behandeling ondergaat, wil je in alle rust naar een locatie toe kunnen lopen zonder dat je lastig gevallen wordt.”

Bufferzone verruimen

Nu mogen demonstranten aan de overkant van de straat protesteren. ,,We hebben in Arnhem en Utrecht gezien dat het mogelijk is om die afstand te verruimen. Demonstranten kunnen nog steeds in het zicht en op gehoorsafstand staan. We hebben handvatten en voorbeeld moties meegestuurd naar alle burgemeesters. In Utrecht en Arnhem zijn al hele mooie resultaten geboekt.”

In april van dit jaar vertelde de directeur van de kliniek nog op een bijeenkomst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat vrouwen niet goed genoeg beschermd kunnen worden. ,,Ik was zelf bij die bijeenkomst aanwezig en ook wij krijgen van onze lokale afdeling in Zwolle nog veel signalen dat vrouwen erg lastig worden gevallen. Het gaat echt niet goed in Zwolle.”

Het Humanistisch Verbond startte al eerder een petitie die ruim 33.000 keer ondertekend is, Hugo de Jonge sprak zijn steun uit voor bufferzones en de organisatie stuurde zelf vele brieven naar burgemeesters en partijen. ,,Het is ons laatste redmiddel. Wij hebben alles geprobeerd. Nu ligt de bal bij de burger.”

De abortuskliniek was niet bereikbaar voor commentaar.

Reactie burgemeester Peter Snijders op de actie:

,,In Zwolle is al geruime tijd een bufferzone ingesteld. Dit als resultaat van diverse gesprekken met zowel betogende partijen als met de betrokken kliniek. Ook zijn afspraken gemaakt met de betogende partijen en voorschriften opgesteld om betogingen rondom de kliniek ordentelijk te laten verlopen. Tot op heden is er geen sprake geweest van ernstige wanordelijkheden die strengere voorschriften rechtvaardigen. Als burgemeester dien ik de omstandigheden van het geval te beoordelen en op basis van relevante informatie de belangen af te wegen bij het opnemen van beperkingen en voorschriften van gemelde betogingen. Met de huidige afspraken, voorschriften aan de gemelde betogingen en een gedegen toezicht op betogingen voldoet de reeds ingevoerde bufferzone; bezoekers aan de kliniek kunnen vrijelijk de kliniek benaderen en betogers kunnen hun boodschap uitdragen.”