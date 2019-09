Burgemeester Snijders sluit woning na liquidatiepoging Zwolle

Burgemeester Peter Snijders sluit per direct een woning aan de Van Disselstraat in de Zwolse wijk Stadshagen waar zondagochtend vroeg een liquidatiepoging plaatsvond. Het gaat om een tijdelijke sluiting voor een periode van vier weken om ‘de rust terug te laten keren’.

Dat laat de burgemeester van Zwolle maandagavond weten tijdens de raadsvergadering na vragen van het CDA. ,,Het gevoel van onveiligheid is nog niet weggenomen”, licht Snijders zijn besluit toe. ,,De bewoners zijn inmiddels ook op de hoogte gesteld van deze maatregel.” De Zwolse burgemeester wil verder geen uitspraken doen over de liquidatiepoging, om het onderzoek naar de zaak niet in de weg te zitten.

De burgemeester noemt kogelregen in de wijk in Zwolle ‘niet acceptabel’. ,,We richten ons op de zorgen in de buurt. De wijkmanager, welzijnsorganisatie en politie zijn volop aanwezig en praten met mensen in de buurt. Ook met scholen is contact geweest en zijn er afspraken gemaakt.”

Oud-eigenaar Da Vinci

De liquidatiepoging vond afgelopen zondag plaats in de buurt van de Van Disselstraat. Doelwit is de oud-eigenaar (25) van lunchroom Da Vinci in de binnenstad. Dat bevestigen diverse bronnen vandaag aan De Stentor. De 25-jarige man is een bekende van justitie en politie: hij werd in de afgelopen jaren onder meer veroordeeld voor oplichting, mishandeling en drugsbezit.

De kersverse burgemeester zei eerder tegen deze krant dat hij ‘s nachts al werd gebeld en besloot de ochtend erna meteen zijn gezicht te laten zien en met buurtbewoners in gesprek te gaan. ,,Het heeft een enorme impact. Dit wil je niet meemaken. Potverdikkeme, dit hoort niet in Zwolle.”

Beschoten