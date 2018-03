Burgemeester van Zwolle mede-informateur in Almelo

video Afrikaanse olifanten lopen met een halsband uit Zwolle

9:41 Kamelen in de Verenigde Arabische Emiraten, olifanten in Zuid-Afrika en koeien in de Hollandse wei hebben één ding met elkaar gemeen. Dikke kans dat ze allemaal een halsband en plastic nummerlabel dragen van AKROH Industries uit Zwolle. Sinds het bedrijf in 2011 op eigen benen kwam te staan is het in omvang vertienvoudigd en exporteert het inmiddels naar zo'n 50 landen over de hele wereld.