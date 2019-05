Burgemeester Zwolle krijgt op Bevrijdingsfestival gouden speld

De VVD-burgemeester was onder de indruk van de onderscheiding die hij op het hoofdpodium kreeg, vlak voor aanvang van het muzikale programma. ,,Ik ben verrast en ongelooflijk vereerd.’’ Hij prees het Bevrijdingsfestival, dat hij tijdens zijn burgemeesterschap uit zag groeien tot een evenement dat in het Park de Wezenlanden jaarlijks tussen de 120.000 en 140.000 bezoekers trekt. ,,Maar het belangrijkste is niet of dit festival het grootste is, het mooie aan het Bevrijdingsfestival is dat feest en inhoud hier zo mooi samengaan.’’