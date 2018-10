Burgemeester Zwolle onderzoekt of café open mag na vondst granaat

De uitbater wil de deuren donderdagavond desondanks gewoon openen, met meer toezicht dan anders. Maar volgens de burgemeester moet de afweging nog gemaakt worden. ,,We proberen nu zo veel mogelijk politie-informatie te krijgen en op basis daarvan te beoordelen of het bedrijf open kan. We kijken bijvoorbeeld of er al iets van een daderindicatie is, of een reden, en hoeverre dat te maken heeft met de exploitanten van het café. Zodra we daar enige zekerheid over hebben kan het de ene of de andere kant opgaan.''

Dreigementen

Zwolle neemt in de besluitvorming ook mee hoe andere gemeenten omgaan met zulke dreigementen. Dit jaar werden in Amsterdam en Eindhoven ook granaten bij horecazaken neergelegd of opgehangen als pressiemiddel. ,,We kijken op dit moment naar wat andere steden hebben gedaan en op basis van welke argumenten. En komt dat overeen met wat hier speelt. Dus je probeert wel even te leren van anderen'', zegt Meijer. Hij was woensdagmorgen in Brussel toen hij het nieuws hoorde. ,,Dit is heftig. Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik heb wel geconstateerd dat het professioneel opgelost is, dat het publiek geen gevaar heeft gelopen en er geen maatschappelijke onrust is ontstaan.''