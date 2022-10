Burgemeester Zwolle: 'Online oproep tot rellen moet zwaarder aangepakt kunnen worden'

Leugens en wisselende scenario’s in Marumer zwembad­moord, verdachte uit Kampen: ‘Ik ben erin geluisd’

,,Er lijken voor u meerdere waarheden te bestaan’’, zegt de rechter tegen de 57-jarige Johan L. uit Kampen, op de vierde zittingsdag in de Marumer moordzaak. De man wordt ervan verdacht dat hij voor het wapen zorgde, waarmee Jan Elzinga (40) in 2012 voor de ingang van het zwembad in Marum werd doodgeschoten.

28 oktober