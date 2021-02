Burgemeester Zwolle over avondklok: blijf zoveel als het kan thuis

Gnaffel-bedenker Elout Hol uit Zwolle kan zich bij tegensla­gen vastklam­pen aan zijn poppen

15 februari Eerst gooiden een tumor en de pandemie roet in het eten. Toen kreeg Gnaffel-bedenker Elout Hol uit Zwolle te horen dat de subsidiekraan dichtging. Maar als corona het toelaat staat hij in maart weer op de planken met zijn poppentheater én gaat er een documentaire over hem in première.