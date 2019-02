Burgemeester Zwolle: 'Schrik groot na granaataanslag, maar leef gewoon uw normale leven’

Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle is ‘erg onder de indruk’ van wat de getroffen gezinnen van de granaataanslag in de Hanselaarmate afgelopen nacht hebben meegemaakt en begrijpt dat de schrik er goed in zit. ,,Maar ik denk niet dat dit nu ook in andere straten in Zwolle gaat gebeuren”, aldus Meijer, die eind van de middag de straat en diens bewoners bezocht. ,,Laat u er niet van weerhouden het normale leven voort te zetten.”