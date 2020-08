Burgemeester Zwolle sluit kapperszaak die rol speelt in drugsoorlog

updateBurgemeester Peter Snijders van Zwolle sluit een drugspand in de binnenstad van Zwolle. De kapperszaak aan de Korte Kamperstraat werd in juni binnengevallen, waarbij een handelshoeveelheid harddrugs is gevonden. Op hetzelfde moment werden in Zwolle en Heerde verdachten Emin Y. en Emin Z. opgepakt.

De inval was op vrijdag 19 juni. Een 30-jarige man uit Zwolle werd in het pand aangehouden, maar kwam al snel weer op vrije voeten. Nu besluit burgemeester Snijders om het pand voor drie maanden te sluiten.

De politie verkreeg al eerder informatie dat in het pand harddrugs verhandeld zou worden of dat mensen in het pand zouden zijn die zich hiermee bezig houden. De inval was onderdeel van een grote politieactie, waarbij drugsverdachten Emin Y. en Emin Z. uit Zwolle zijn aangehouden.

Drugsoorlog

Zij zijn hoofdrolspelers in een slepend conflict in de Zwolse onderwereld en worden door justitie gezien als kopstukken van een van de rivaliserende groepen criminelen. Van Emin Y. is bekend dat hij in het verleden een kapperszaak op het nu gesloten pand aan de Korte Kamperstraat op zijn naam had staan.

In het pand aan de Korte Kamperstraat zit nog altijd een kapper, maar Emin Y. is daarvan niet meer de eigenaar. Volgens buurtbewoners was de zaak tot donderdag nog in bedrijf. Achter de ramen van de zaak is een poster geplakt, waar op staat dat de burgemeester van Zwolle het pand op grond van de Opiumwet heeft gesloten.

Snijders: ‘Samen werken we aan een veilig Zwolle’

Snijders noemt de sluiting in een persbericht 'een forse maatregel’. ,,Maar de aangetroffen handelshoeveelheid harddrugs en de meldingen van overlast in de buurt, hebben mij doen besluiten om het pand voor 3 maanden te sluiten. Zwolle moet een veilige gemeente zijn, waar ondermijnende activiteiten worden aangepakt. We trekken hierin samen op met Politie, Openbaar Ministerie, RIEC en Belastingdienst. Ik roep iedereen op om drugsoverlast te melden bij de politie, of bij Meld Misdaad Anoniem. Samen werken we aan een veilig Zwolle.”

Verdachten nog vast

Emin Y. kreeg deze week van de raadkamer van de rechtbank te horen dat hij nog 45 dagen in voorarrest blijft. Eind september wordt de rechtszaak tegen hem pro forma behandeld. Medeverdachte Emin Z. is in juli voorlopig op vrije voeten gesteld. Rond dat tijdstip werd zijn broer, Ali Z., juist opgepakt vanwege betrokkenheid. Hij zit nog vast en komt ook eind september voor.