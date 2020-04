Burgemeesters bezorgd over toenemende drukte: ‘Ga niet voor flauwekul de stad in’

Video Tom (33) uit Zwolle is dag alleen in Walibi: ‘Ik werd thuis gek van K3-lied­jes’

25 april De 33-jarige Tom van Eijk uit Zwolle had vandaag de dag van zijn leven. Hij mocht alle attracties van Walibi in Biddinghuizen in, terwijl het hele pretpark verder leeg was. ,,Heel gaaf en bizar tegelijkertijd”, zegt de eerste bezoeker van het jaar.