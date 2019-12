Burgemeesters Kampen en Hardenberg pleiten voor betere verdeling van vluchtelingen over Nederland

Vernielin­gen in Park de Stadshoeve in Zwolle, ‘hangen mag, maar hou het netjes!’

8:00 Een picknicktafel in de sloot, een bank zonder zitgedeelte. En een hoop glas rond het speelkasteel in Park de Stadshoeve in Zwolle. Het was dit weekend raak en niet voor het eerst dit jaar. ,,De volgende dag komen hier wel weer kinderen spelen. Die moeten dat veilig kunnen’’, zegt Jessica de Jonge van het park in Stadshagen. ,,Iedereen is welkom. Ook hangjongeren. Maar hou het wel netjes.’’