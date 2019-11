Burgemeesters leren hoe ze gedwongen opname van verwarde personen kunnen voorkomen

video Deze film komt als eerste in de nieuwe 4DX-‘beleefzaal’ van Pathé Zwolle

11:43 Net voor de kerstvakantie neemt Pathé in Zwolle de nieuwe 4DX-zaal in gebruik. Deze ‘beleefzaal’ is helemaal volgepropt met technische snufjes: stoelen die schudden en kantelen, grote ventilatoren, geurverspreiders, sproeiers, sneeuwmachines, en stroboscopen om bliksem te simuleren.