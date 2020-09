Burgerhulpnetwerk helpt waterschap: ‘In tijden van crisis hebben we alle handjes nodig’

Kamps doet recht Man stopt met therapie tijdens straf voor kinder- en dierenpor­no: ‘Mijn vriendin zei: Ga nou!’

18 september Met vijf man publiek en anderhalve meter afstand zit de zaal – zo leeg als hij is – propvol. ,,U mag wel vooraan naast uw man plaatsnemen’’, lost de rechter het probleem op. De verdachte heeft zichzelf vanmorgen in een overhemd gehesen. Het boordje zit, door gebrek aan nek, vrij hoog. Er is een bril. Oorlelletjes die de schouders bijna aantikken.