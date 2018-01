Busbrug in 30 delen naar Zwolle

De contouren van de nieuwe busbrug over het spoor in Zwolle beginnen zich langzaam af te tekenen. Vanaf maandag gaat het snel, dan wordt de eerste steunpilaar uit zijn bekisting gehaald en op 23 januari wordt het eerste 'stukje' van het stalen deel van de busbaan door de Belgische staalbouwer Victor Buyck in Zwolle afgeleverd.

Dat 'stukje' is een van de dertig delen van de in totaal 110 meter lange staalconstructie die op 7 meter hoogte boven het spoor moet komen. Het gevaarte weegt in zijn totaal 1000 ton (1 miljoen kilo). En dat zorgt voor een 'ingewikkeld bouwproces', zegt projectleider Toon van Beek. 'Want die 110 meter is een deel van de 253 meter die de brug over het spoor moet overspannen, terwijl die maar 6 steunpunten heeft: twee aarden landhoofden en 4 betonnen kolommen."

Met heel veel rekenwerk en planning is er een constructie bedacht waar ook de techneuten van aannemer BAM en staalbouwer Victor Buyck flink op hebben moeten broeden. ,,Een prachtige complexe opgave", zegt Van Beek. ,,Heel spannend hoe dat straks op zijn plek wordt geschoven."

Steunpilaar

Want wat is het proces vanaf nu? ,,Maandag wordt de bekisting van de eerste steunpilaar verwijderd die we vorige week woensdag hebben gestort", legt Van Beek uit. ,,In totaal komen er dus zes te staan." In de nacht van 22 op 23 januari vertrekt vanuit Gent in België een dieplader met het eerste stuk brug erop. ,,11 meter lang, vijf meter breed en vier meter hoog." Achter de loods van Wärtsila wordt straks het hele stalen deel aan elkaar gelast. Werknemers van Buyck komen daarvoor naar Zwolle.

Bovenleiding

Tussen 24 februari en 5 maart (de voorjaarsvakantie) ligt een deel van het treinverkeer plat. ,,We gaan dan de bovenleidingen verlagen", zegt Peter van der Steen van ProRail. ,,Anders kan de brug er straks niet over." Tussen Zwolle en Kampen-Zuid en Zwolle en 't Harde rijden bussen.

Huzarenstuk

En op 20 mei volgt dan het huzarenstuk, het plaatsen van de 110 meter stalen constructie. Aan het uiteinde aan de Wärtsilazijde komen twee 'wagentjes', die het gevaarte 7 meter optillen. ,,Om die constructie niet te laten kantelen, komt er boven de wagentje, op de constructie een contragewicht van 350 ton." Vervolgens wordt het geheel over de sporen heen 'geschoven', waarna het op zijn plek wordt geduwd. Naar verwachting is de nieuwe busbrug en -verbinding in januari 2019 helemaal gebruiksklaar. Tussen 19 en 20 mei ligt het treinverkeer weer plat tussen Zwolle en Kampen-Zuid en tussen Zwolle en 't Harde.