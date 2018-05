Busbrug schuift beetje voor beetje over spoor in Zwolle

Onder toeziend oog van een leger aan medewerkers van onder andere BAM en ProRail en een klein aantal geïnteresseerde Zwollenaren is vannacht een start gemaakt met het 'inrijden' van de busbrug over het spoor in Zwolle.

Tussen half vier en half zes schoof centimeter voor centimeter de stalen constructie op zo'n zeven meter hoogte in de richting van het gebouw van CityPost. Een huzarenstukje en precisiewerk, want het duizend ton wegende gevaarte werd 'slechts' op twee punten ondersteund door 'wagentjes'. Die reden tergend langzaam de brug stukje bij beetje richting en over de breedte van het spoor, terwijl aan de voorzijde ongeveer 60 meter zonder ondersteuning uitstak. Om te voorkomen dat het gevaarte kantelt, ligt er 400 ton contragewict op het uiteinde van de brug.

Plateau

Terwijl tientallen medewerkers van BAM, Sarens, ProRail en staalbouwer Victor Buyck aan de Wärtsilazijde druk doende waren dat proces in goede banen te leiden werd ondertussen langs het spoor aan de overkant met betonnen platen een plateau geplaatst. Daar moet zaterdagochtend een derde wagentje komen te staan die het 'losse eind' van de constructie moet gaan dragen.

Unieke gebeurtenis

ProRail en de gemeente Zwolle hadden langs het spoor een tribune geplaatst waar toeschouwers de vorderingen van dichtbij konden volgen. Daar werd gebruik van gemaakt, alhoewel niet massaal. Jan Hutten uit Zwolle stond om 02.00 uur echter al klaar. Zijn videocamera op statief om een en ander op beeld vast te leggen. ,,Ik volg het al vanaf het allereerste begin", vertelt hij. ,,Zoiets als dit is uniek, daar wilde ik bij zijn."

Lees onder de foto verder

Volledig scherm Medewerkers van onder andere ProRail zijn druk in de weer met de plaatsing van de busbrug in Zwolle. © Frans Paalman

Bovenleiding

Hoewel oorspronkelijk gecommuniceerd was dat rond 02.15 uur de klus zou starten duurde het tot ongeveer 03.30 uur voordat er daadwerkelijk beweging in het gevaarte kwam. ,,De stroom kon pas om 02.00 uur van de bovenleiding", legt ProRail-projectmanager Allart Maijers uit. ,,Nadat de laatste treinen op station Zwolle arriveerden konden we de stroom uitschakelen. Vervolgens duurde het nog even voordat de electriciteit ook echt helemaal weg was."

Quote Als je even vijf minuten niet kijkt is ie al weer ettelijke meters opgescho­ven. Toeschouwer

Sneller dan gedacht

Maar toen de operatie gestart was ging het eigenlijk sneller dan menigeen verwacht had. ,,Ik dacht dat we hem nauwelijks zouden zien bewegen", zeggen toeschouwers tegen elkaar. ,,Maar als je even vijf minuten niet kijkt is ie toch ettelijke meters verder opgeschoven."

Laatste loodjes

Rond 08.00 uur bereikt de busbrug naar verwachting de andere zijde van het spoor. ,,Maar dan ligt het een paar uur stil", zegt Toon van Beek, projectmanager van de gemeente Zwolle. ,,Als het wagentje onder het uiteinde is geschoven moet die de brug een meter omhoog duwen. Daarna kan de middelste wagen eronder uit gehaald worden." Om alles in evenwicht te houden moet ook een deel van het contragewicht van de brug afgehaald worden. ,,Daarna wordt de brug op zijn plaats gereden. Vanaf 12.00 uur ongeveer. En daar zijn we dan nog wel de hele middag en een deel van de avond mee bezig."

Wie zelf een kijkje wil nemen kan naast de CityPost de pijlen volgen richting de tribune of in het pand van CityPost het informatiecentrum bezoeken.