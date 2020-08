Buschauffeur Jan mag eindelijk weer rijden in Zwolle: 'Ik keek uit naar vandaag’

Wehkamp laat pakket bezorgen ‘op een afgespro­ken plek rond het huis’

13:54 Het Zwolse onlinewarenhuis laat pakketten bezorgen ‘op een afgesproken plek rond het huis’, bijvoorbeeld achter een paal onder de carport of in de garage. Het gaat om een proef met pakketbezorger DHL. Die is nu al zo'n succes dat DHL de service fors gaat uitbreiden.