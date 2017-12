Busjes eruit, vrachtfietsen erin

Meer transportfietsen en minder busjes. Dat is het ideaal van de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Om het gebruik van dat soort fietsen te stimuleren is er nu een subsidieregeling. Is het de oplossing? Verslaggever Sander Lindenburg probeerde het zelf. Lees hier meer.