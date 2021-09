Bussen van RRReis voorzien van speciale profielsticker voor mensen met visuele beperking

Al sinds december is er een nieuw in- en uitchecksysteem in de elektrische bussen van het bedrijf. Keolis kreeg een opmerking van een reiziger met een visuele beperking over de apparaten, die een groot zwart glazen font hebben, wat het voor mensen die blind of slechtziend moeilijk maakt om te bepalen waar hun vervoerspas opgelegd moet worden voor het in- en uitchecken.