Busvervoer, huizenprijzen of Lelystad Airport? Dit zijn de overwegingen van vijf kiezers uit Zwolle

‘Gelijkwaardigheid is doorslaggevend’

Shirley Kambel (57)

Organiseert Keti Koti Tafels in Zwolle

Stemt: Bij1

Bij gesprekken in Zwolle over kleur, het slavernijverleden en (on)gelijkheid is Shirley Kambel een van de initiatiefnemers. De geboren Surinaamse vertelde begin 2020 in de Stentor over het belang van zulke Keti Koti Tafels. ‘Als je zegt dat we gelijk zijn, ontken je dat we vaak anders behandeld worden’, vertelde ze toen.

Volledig scherm Begin 2020 sprak Shirley Kambel (voorgrond) over de zogeheten Keti Koti Tafels die zij mede-organiseert. Het thema gelijkwaardigheid bepaalt voor een groot deel haar stem. © Frans Paalman

,,Het thema gelijkwaardigheid is voor mij - samen met het klimaat - doorslaggevend. Eerder zat ik bij GroenLinks, PvdA, maar dit jaar stem ik Bij1. Ik vind het heel mooi hoe zij allerlei mensen naar voren brengen, ongeacht rolstoel, gender of kleur. Zij zijn daar heel duidelijk in: hier kiezen we voor, hier gaan we voor. Geen politieke praatjes.’’