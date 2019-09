Buurman in Zeeuws-Vlaanderen: over een onverstaanbare man, zijn drone en zijn bulldog

Zondag zat ik op een bankje op de dijk langs de Westerschelde bij Hoofdplaat. Zeeuws Vlaanderen, ja. Daar pas ik op katten en vissen. Ik had twee uur gefietst en blies even uit. De zon scheen, het waaide behoorlijk. Het waait altijd in Zeeland. En altijd tégen. Op het bankje naast mij stortte een treurig uitziende man neder.