Buurman verbijsterd over wietbesluit 'baas' Meijer in Zwolle

Terwijl in de omgeving van de geplande coffeeshop De Pijp aan de Vechtstraat in Zwolle een petitie rondgaat tegen de wietzaak, boog de gemeenteraad zich gisteravond over het collegebesluit om alle 165 ingediende zienswijzen niet over te nemen. Erwin van der Worp van kunstenaarswinkel Busch & van der Worp, een paar deuren naast De Pijp, uit zijn verbazing over de gang van zaken de afgelopen maanden. Juist omdat hij na de informatieavond in april, waarbij veel omwonenden zich kritisch uitlieten over het coffeeshopplan van Wezeper Roy Lensink, nog vol vertrouwen was dat Meijer mee zou gaan in de visie van de buurt. ,,Het volk had gesproken. De bijeenkomst was massaal bezocht en de meningen onverdeeld. En daarbij, de burgervader Henk Jan Meijer staat alom bekend als een hele redelijke man. Case closed! Maar niets was minder waar."