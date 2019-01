Buurt bezorgd om procedure verondieping Bomhofsplas in Zwolle

Dimence werkt met Sky­pe-psychiater in India: geniaal of gek?

19 januari Een behandeling bij een Nederlandstalige psychiater in India, via Skype. Het klinkt surrealistisch, maar ggz-instelling Dimence met vestigingen in onder meer Zwolle, Deventer en Hardenberg is er sinds kort mee begonnen. Volgens de zorgorganisatie is het één van de oplossingen om het schreeuwende tekort aan psychiaters te lijf te gaan.