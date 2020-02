Buurt boos om ‘gevaarlijke’ nieuwbouw in Zwolle, maar wie lost de situatie op?

Man uit Zwolle (21) jaar de cel in voor dubbele straatroof in Stadshagen

6 februari De 21-jarige Roberto B. uit Zwolle is schuldig aan twee berovingen met afpersing in de Zwolse wijk Stadshagen. De rechtbank heeft B. donderdag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. De man ontkende in januari nog in alle toonaarden dat hij iets met de berovingen te maken had.