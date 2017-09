Buurt Buitengasthuisstraat wil actie van gemeente na fataal motorongeluk

Holterman reed over de Blaloweg, richting het centrum. Je mag er vijftig en hebt daar voorrang. Opeens kwam van rechts, uit de Buitengasthuisstraat, een zilvergrijze auto de weg op. Vermoedelijk heeft de 57-jarige bestuurster uit Kampen de motorrijder over het hoofd gezien. De politie is nog volop bezig met het technisch onderzoek, meldt woordvoerder Ruud Visser.

Moeilijk zicht

Het zicht op de Blaloweg is er best moeilijk, weten bewoners. Aan de kant van de WRZV-sporthal ligt een oud kerkhof met daar omheen een smeedijzeren hek en dikke bomen. Vooral in het groeiseizoen is het oppassen geblazen. Buurman Robert van Middendorp (30) vertelt: ,,Automobilisten twijfelen vaak. Kan ik over? Er staan soms vier auto’s naast elkaar te wachten. Het is er best wel breed, dus die ruimte is er. Maar ik vind het gevaarlijk.’’ Dat zijn buurvrouw een petitie is begonnen, juicht hij toe. ,,Het gaat er vaak maar net goed.’’