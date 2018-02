Buurt heeft veel vragen over groot recherche-onderzoek in Zwolle-Zuid

Het grote politieonderzoek in hun straat zadelt de bewoners van de Van Zuylenware in de wijk Zwolle-Zuid op met veel vragen.

Als sinds de nacht van vrijdag op zaterdag doorzoekt de politie in de doorgaans zo rustige wijk een woning. Alles is afgezet met zwarte schermen. Een commandowagen van de politie blokkeert de doorgang.

Zondagmiddag wordt bekend dat in de woning het levenloze lichaam is gevonden van een 38-jarige Zwollenaar. Hij is al dagen vermist. De recherche deed ook al onderzoek aan de Van Zuylenware vanwege een 'zorgelijke vermissing'.

Niet op hun gemak

De buren voelen zich door de massale aanwezige politie niet langer op hun gemak. Ze klagen dat ze al sinds vrijdagnacht totaal geen te hebben gekregen over wat er in hun straat aan de hand is en of hun buurman, de bewoner van het pand waarin de dode man is gevonden, iets met deze zaak te maken heeft.

Buurtbewoners zagen al in de nacht van vrijdag op zaterdag politie op hun woonerf. Ze ontdekten dat agenten bij een van de woningen in de straat met behulp van zaklampen iets zochten. De volgende dag zetten agenten een controlepost op en werd de straat geblokkeerd met geblindeerde hekwerken. Toen werd volgens de buurt het onderzoek uitgebreid tot in de woning. Ook de toegang tot de achterzijde van de woning werd geblokkeerd.

Nederlands Forensisch Instituut

Zij zagen busjes van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zaterdag af en aan rijden, terwijl een helikopter tijdenlang onderzoek vanuit de lucht deed. Tot diep in de nacht werd het onderzoek voortgezet. De controlepost bleef in de nacht bezet en zondagochtend in alle vroegte werd het onderzoek hervat en reden wederom busjes van de NFI af en aan. Zij zagen ook dat de politie kentekenplaten van de auto's in de straat noteerde.

Veilig

Echt een veilig gevoel geeft dit niet, zegt bewoonster Miranda van Diepen met een bezorgde blik. Zij kwam zondagochtend even kijken in de straat, maar veel meer dan geblindeerde hekken en de politiecontrolepost is er niet te zien. ,,Gisteren liepen agenten met pistolen op zak langs de menigte die nieuwsgierig was komen kijken. Op vragen wat er aan de hand is, krijgen we geen antwoord. Op de vraag of ze iemand zochten, werd ontkennend geantwoord.''

Van Diepen hield haar kinderen zaterdag in huis. ,,Tuurlijk, die helikopter maakte wel heel veel rondjes boven ons buurtje. Ik wist niet waar ze naar zochten, maar had niet de behoefte iemand tegen het lijf te lopen waar de politie achteraan zat.''

Klachten

Ook andere buurtbewoners beklagen zich erover dat de politie weinig informatie geeft. ,,We moeten het allemaal vanuit de media horen'', zegt buurman Edwin Rabel. En een andere buurvrouw die liever niet met haar naam genoemd wil worden ,,Ik vind het vervelend dat de politie mij niet informeert. Al was het maar tot hoe laat ze met het onderzoek zouden doorgaan. Gisteravond zag ik vanuit mijn woning de hele tijd dat ze met zaklampen in de tuin aan het zoeken waren. Nee, het geeft geen veilig gevoel.''