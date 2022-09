Buurt helpt uit de bocht gevlogen auto weer op vier wielen in Zwolle

Ondergrond­se wapenop­slag Zwolle: vrijspraak lonkt voor man uit Harderwijk

Zijn dna is gevonden op twee vuurwapens in een ondergrondse wapenopslag in Zwolle. Toch lonkt vrijspraak voor de 53-jarige Hero D. uit Harderwijk. De man heeft een verleden met wapens, maar heeft betrokkenheid bij de begraven tonnetjes altijd ontkend. Justitie ziet ook te weinig bewijs. Eerder werd Michel ‘De Gier’ B. tot zes jaar cel veroordeeld: het was zijn depot.

13 september