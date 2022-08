Buurt hoort schoten bij ‘incident’ in Zwolle: hulzen liggen vlak voor deur van rijtjeshuis

Komen de werknemers uit kantoor­pand met slecht energiela­bel op straat te staan?

Veel kantoorpanden in deze regio hebben nog geen, of nog een te mager energielabel. Per 1 januari moet minstens energielabel C worden gehaald, anders dreigt sluiting. Deventer heeft al laten weten sowieso te gaan handhaven, al worden panden niet per direct gesloten. Experts denken dat het beeld rooskleuriger is dan de cijfers aangeven.

15 augustus