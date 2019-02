video Vrouw bij wie granaat in achtertuin ontplofte: ‘Ik ben blij dat ik aan de voorkant slaap’

6:00 Ze is nog maar nauwelijks bekomen van de schrik. De emoties zitten dinsdagavond nog hoog bij de bewoonster van de Hanselaarmate in Zwolle-Zuid, bij wie midden in de nacht een granaat in de tuin ontplofte. Een granaat die in de tuin van de buren, de familie Kooistra, gegooid werd, maar die via het dak van de serre in háár tuin belandde.