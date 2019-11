Buurt is blij met plan voor Bierton in Zwolle-Zuid

Twee jaar terug kwam er plotseling een einde aan het kaarten in de Bierton, vertelt Chris Kranenburg. Hij is geen direct omwonende, maar als lid van tuinvereniging Ons Genoegen, even verderop, passeert hij regelmatig het verpauperende emplacement aan de Schellerbergweg in Zuid. ,,De toenmalige eigenaar werd failliet verklaard, dus de kaartclub en nog een aantal verenigingen moesten eruit. Wij zitten nu in wijkcentrum de Pol.”

Bij de tuinvereniging merken ze dat de Bierton geen uitgaanscentrum meer is, waar de Zwolse jeugd zich decennia vermaakte. ,,Sinds de sluiting hebben we minder met vandalisme te maken, al kun je het nooit een op een bewijzen.” De bewoner van Zwolle-Zuid is blij dat er na jaren leegstand een beetje schot in de zaak zit, zeker nu er weer horeca komt (met dagbesteding voor medewerkers van zorgorganisatie Frion). Postbode Ingrid Bakker vindt het juist jammer dat de Bierton niet meer voor de jeugd zal zijn. ,,Maar dat zeg ik vooral vanuit nostalgie, het is ook zo’n mooie plek. Maar vanuit de omwonenden snap ik dat dit een betere invulling is. Als ik dement ben wil ik hier ook wel wonen’’, lacht ze.

Bierton-buurman Bruno Salvetti huurt anti-kraak van Jansen Vastgoed. Hij woont hier sinds anderhalf jaar, vertelt hij in half Nederlands, half Engels. Hij vindt het vooral belangrijk dat de historie van het pand terugkomt in het nieuwe ontwerp en dat er rekening wordt gehouden met de natuur. Voor gedwongen verhuizing hoeft hij niet te vrezen, zegt ontwikkelaar Gerrit Jansen. ,,De woonfunctie van dat pand blijft behouden, er gaat alleen een stuk van de oprit af.”

Desolaat gebeuren

De invulling kan tijdens de inloopbijeenkomst op veel begrip rekenen. ,,Het is een sympathieke doelgroep’’, meent ontwikkelaar Jansen tussen het handen schudden door. ,,Beter dan cliënten van Leger des Heils, mensen met verslavingsproblemen of iets dergelijks’’, zegt omwonende Inge Vergeer. ,,Het kan alleen maar beter worden, nu is het een desolaat gebeuren. De doelgroep past hier, zo blijft het mooi rustig. En ze wonen hier, dus er zullen niet tig busjes dagelijks af en aan rijden.’’

Mary-Christel Wolthuis sluit zich daarbij aan. ,,Ik ben hier niet rouwig om, alleen de communicatie had anders gemogen.’’ Wolthuis woont ‘om de hoek’, maar ontving voor deze bijeenkomst geen uitnodiging. Jansen Vastgoed heeft liefst 1600 uitnodigingen de deur uitgedaan, juist omdat het om zo’n bekende locatie gaat. Maar direct omwonenden kregen geen kaart in de bus. Sommigen kregen die eergisteren pas. ,,Daar is iets niet goed gegaan’’, zegt Sicco van der Sluis, voorzitter van buurtvereniging Schelle Oldeneel. ,,Het probleem lag volgens Jansen bij de bezorger, zij hebben er ook helemaal geen belang bij. Wij hebben er als buurtvereniging op ingespeeld door onze leden te mailen’’, zegt Van der Sluis die veel positieve reacties krijgt op de voorgestelde plannen. Even lopen de emoties licht op als de dochters van oud-eigenaar Jan van der Weerd erbij komen. ,,Morgen (vandaag) vijftig jaar geleden begonnen onze grootouders hier de discotheek. Dit is voor hun geen feestelijke dag, ze zijn er financieel bekaaid vanaf gekomen.”

Volgens ontwikkelaar Jansen rekende de familie op een nabetaling bij realisatie van woningbouw, waar bij de verkoop in 2008 aan Stijlgroep Bouwontwikkeling BV al over werd gerept, maar zette de crisis hier een streep door. ,,De plannen die nu gepresenteerd worden, liggen al jaren in onze la’’, zegt een andere dochter. Een deel van de inboedel, zo hangen de discolampen er nog, moet de familie nog ophalen, de rest wordt geveild of anderszins verkocht.

Bouw start volgend jaar