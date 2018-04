Buurt uiterst kritisch over plan nieuwe coffeeshop Zwolle

video Indrukwekkende stille tocht in Elburg voor doodgestoken Michiel (19)

21:17 De stille tocht die vanavond in Elburg is gehouden vanwege de dood van de 19-jarige Michiel Schut is naar schatting door zo'n duizend belangstellenden bezocht. Michiel werd vorige week bij een verjaardagsfeestje in Den Ham doodgestoken, toen hij een ruzie tussen andere jongeren wilde sussen.