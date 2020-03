Buurt vaker in opstand tegen vermeende pedofiel: ‘Ze zien dat bedreigen werkt’

De politie rukt maandag met vijf auto’s uit naar een straat in de Indische Buurt in Zwolle. Veel buurtbewoners zijn op de been, er heerst een dreigende sfeer. De boze menigte is op zoek naar een 48-jarige man, ook woonachtig in de straat. Op de website Pedofielen Ontmaskerd is in een video te zien dat hij een seksafspraak maakt met een 13-jarig meisje. Ook stuurt hij een foto van zijn geslacht. ,,Dit is een kinderrijke buurt. Wij willen hem weg hebben”, zeggen buurtbewoners.