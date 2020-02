Buurt vreest appartementen Berkum, senioren staan juist te springen: ‘Hoe komen we uit deze patstelling?’

Cokegeweld in Zwolle: politiek duikt in de lokale drugshan­del

10 februari Hoe ontwikkelt de Zwolse drugshandel zich en welke middelen worden in of rond de stad geproduceerd? Na het recente cokegerelateerde geweld in Zwolle, willen lokale politici meer weten over de trends in drugsland. ,,Maar als je wilt weten welke drugs op straat populair zijn, is een informatieronde in het stadhuis niet de beste manier.’’