Buurtbewoners blij met kap dode essen in Zwolle

Marijke Lok (47) woont met haar man al jaren in Schelle. Hun achtertuin grenst aan het Steenweteringpad, een fietspad waarlangs zo'n dertig jaar geleden een rij essen werd geplant toen de wijk gebouwd werd. Getreurd om de bomen wordt er niet door de Zwolse. ,,Dan hebben wij meer licht in de tuin. Van mij mogen ze vandaag nog weg. Kan ik nog even in de zon zitten." Dat er misschien nieuwe bomen voor terug komen deert haar niet. ,,Dat duurt wel weer even voordat die groot zijn."

Schimmel

Geen van de bewoners lijkt rouwig te zijn om de kap van zo'n twintig essen op de grens van het fietspad en het Schellerpark en de sportvelden van voetbalvereniging Zwolsche Boys. Het is één van de vele plekken in Zwolle waar dit najaar en de eerste maanden van 2018 tussen de 1500 en 2000 essen worden gekapt. Nu telt de stad nog negenduizend essen. Het zijn een voor een bomen die voor meer dan dertig procent zijn aangetast door een schimmel die door heel Europa waart, en daarmee een gevaar kunnen vormen door takken die afbreken.

Een paar deuren verderop zegt buurtbewoner Henk Lollinga (64) inderdaad vaker takken te zien liggen op het fietspad. ,,Als het hard waait dan vallen ze naar beneden." Dat de bomen gekapt worden vindt hij dan ook niet erg. Zijn vrouw Ada Meurs (58) juicht zelfs bijna van blijdschap als ze hoort dat de bomen neergehaald worden. ,,Eindelijk! Meer licht in de tuin. Ik hou van groen hoor, maar er staan meer bomen dan ooit in Nederland. En als de bomen ziek zijn, moeten ze toch weg."

Allergisch

Soorten die minder kwetsbaar zijn voor de schimmel moeten in de loop van 2018 de gekapte essen vervangen. Niet op alle plekken zal een boom terug worden geplaatst. 'In bijvoorbeeld woonwijken zal sprake zijn van maatwerk', stelde de gemeente eerder in een persbericht. Hopelijk komen de bomen wel terug in Schelle, zegt Tim Fennema. Sinds zes jaar woont hij in de wijk, en ook zijn tuin grenst aan het fietspad. Blij dat de essen weggaan is hij wel, en daar heeft hij een goede reden voor. ,,Ik ben allergisch voor die bomen. Dus als er geen essen terugkomen, ben ik hartstikke blij."