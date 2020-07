Buurtbewoners klagen over drugsoverlast: politie Zwolle pakt drie mensen op

Vertraging, maar ook concretere plannen voor woningbouw op Hanzebadlo­ca­tie Zwolle

6:00 In 2015 ging het Hanzebad tegen de vlakte, en tot op heden lijkt die grond enkel aantrekkelijk voor onkruid. Ondanks de nadrukkelijk wens van de gemeente om woningen te realiseren op de locatie tussen spoor en IJsselallee en dit jaar te starten met de bouw. Inmiddels staat er een stip aan de horizon: in het gunstigste geval begint de bouw in 2022.