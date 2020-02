Buurtbewoners starten petitie tegen komst coffeeshop in steeg Zwolle

video Grote zorgen in Zwolse flat na verwoesten­de brand: ‘Wat hád er kunnen gebeuren?’

6:00 Rookmelders, ja, die hangen er genoeg. ,,Maar dat is toch geen brandmelder? Die ‘brand!’ roept?’’ Keith Pieterse woont in appartementencomplex De Keersluis in Zwolle en is woest over de gang van zaken eerder deze maand. Toen brak brand uit en ging volgens Pieterse van alles mis. De flat is fundamenteel niet voorbereid op dergelijke calamiteiten, claimt de Zwollenaar. Meer bewoners maken zich zorgen.