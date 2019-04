Buurtboerderij Ramshorst in Zwolle moet stoppen: wie heeft er plek voor een van de geiten, kippen en pony’s?

Ook voor diverse kippen en hanen, eenden, schapen een dwergbokje en een merrie moet een onderkomen gevonden worden. ,,Die dieren mogen gratis weg als ze naar een goed adres gaan”, zegt Bergman (53). ,,Ik heb gisteren al twintig mailtjes en vijf telefoontjes gekregen. Het liefst wil ik dat de dieren naar een andere kinderboerderij gaan. Ze moeten ergens anders een mooi leven krijgen en dus niet bij een handelaar terecht komen die alles krijgt en dan weer verkoopt. Dan kunnen ze zo in het buitenland of bij de slacht belanden.”

Drie vrijwilligers

Bergman kon naar eigen zeggen niets anders dan stoppen met de buurtboerderij aan de Hogenkampsweg in de Zwolse wijk Diezerpoort, ,,Het ging al erg slecht, maar de afgelopen jaren is het alleen maar slechter gegaan. We hadden naast mij nog maar drie vrijwilligers en in de zomer gaat er ook nog iemand stoppen. Voor de gezondheid van de dieren is het beter om nu te stoppen. Ik heb geen zin dat er straks in een stal kadavers liggen.”

De boerderij kreeg geen subsidie van de gemeente Zwolle voor zaken als voer en de medische kosten, maar wel voor materiaal in de boerderij. ,,Naast het verzorgen van dieren moesten we ook evenementen organiseren om geld op te halen om de dieren te kunnen voeren. Ik heb advertenties geplaatst bij de vrijwilligerscentrale en andere organisaties, maar daar kwam geen reactie op. Mensen zijn tegenwoordig te druk en hebben geen tijd om elke dag dieren te voeren. Ik was naast mijn werk als elektricien bijna de hele week op de boerderij.”

Dieren in de wijk

In 1984 begon iemand die graag dieren in de wijk wilde met buurtboerderij de Ramshorst. Eerst was de boerderij waar nu de supermarkt Jumbo gevestigd is en in 1996 verhuisde het naar de huidige locatie. Bergman is er sinds het begin bij betrokken, maar nu ongeveer vijftien jaar als beheerder. ,,In 35 jaar zijn hier diverse generaties geweest. Ik heb hier kinderen van tien gehad, die nu dertig zijn en met hun kinderen hier naartoe komen. Er verdwijnt een stukje geschiedenis.

Bergman hoopt dat de komende weken de dieren vertrekken. ,,Er is geen datum dat we definitief sluiten. Als alles dieren weg zijn moeten we alles ontruimen en bekijkt de gemeente wat ze met de stal en grond gaan doen. Komende 1,5 week zijn er nog wel dieren, maar dat zullen er steeds minder worden. Ik zal even moet slikken als alles straks weg is, maar de gezondheid van de dieren is echt het allerbelangrijkste.”