Buurtschap Tolhuislanden in Zwolle zet deur open voor windmolens en zonne-energie

De bewoners van buurtschap Tolhuislanden aan de rand van Zwolle staan open voor windturbines en/of zonneparken in hun gebied maar houden zelf de regie over waar, wat en hoeveel. De komende tijd moet daar verder over gesproken worden. Dat gebeurt allemaal onder de vlag van energiecoöperatie Duurzaam Tolhuislanden, die nu in oprichting is.

De 52 huishoudens in het gebied op de gemeentegrens met Dalfsen en Staphorst sloegen vorig jaar de handen ineen toen de gemeente Zwolle Tolhuislanden aanwees als enige plek voor nieuwe windmolens in de gemeente. Zij besloten niet af te wachten wat er zou gebeuren, maar de regie in eigen hand te nemen. Dit ook vanuit het idee dat het beter is om de opbrengsten van grootschalige energie-opwekking (deels) ten goede te laten komen aan het eigen gebied in plaats van te laten verdwijnen in de zak van grote energiereuzen.

Verschillende scenario's

De coöperatie in oprichting heeft de gemeente inmiddels het aanbod gedaan om een deel van de duurzame energieproductie in Zwolle voor haar rekening te nemen. Hoe dat eruit gaat zien staat nog niet in het document; het gaat alleen om een ‘minimale en maximale hoeveelheid duurzame energie die in de toekomst in het gebied zal worden opgewekt‘, laat de coöperatie weten. Het is tot stand gekomen door met de bewoners verschillende scenario’s te beschouwen die acceptabel worden geacht.

Hoogte

Over aantallen windturbines en hectares zonneparken wordt in dit stadium nog helemaal niet gesproken, laat staan over de hoogte van eventuele windmolens, zegt Jenny van der Horst van de coöperatie in oprichting. ,,Het gaat erom wat we in totaliteit wenselijk vinden in ons gebied. Hoe dat verder gaat hangt helemaal van de locaties af.” Over die locaties buigen de Tolhuislanders zich ook zelf en dat moet uiteindelijk een ontwerp- en inrichtingsproces opleveren.

Lokale partijen