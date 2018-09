Buurvrouw is overlast Zwolse zorginstelling zat: 'Ze hebben totaal geen respect'

Zwolle derde treinstati­on met zonnepane­len op perrons

8:50 Station Zwolle wordt het derde treinstation in Nederland met zonnepanelen op de perronoverkappingen. Begin volgend jaar laat spoorbeheerder ProRail in de nachtelijke uren bijna 1100 panelen plaatsen die een kwart van het station van stroom gaan voorzien. In mei is dat werk klaar, zonder dat de reiziger er iets van heeft gemerkt, verwacht ProRail.